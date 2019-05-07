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Göçerlerin zorlu Ramazan mesaisi başladı

BATMAN (İHA) – Batman’ın Gercüş ilçesinde, hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerlerin yaylalara doğru yolculuğa başladı.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde, hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerlerin yaylalara doğru yolculuğa başladı.


Havaların ısınmasıyla beraber Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarından yola çıkan göçerler Gercüş ilçesi üzerinden Van, Bitlis gibi serin olan yaylalara gitmek için eşyalarını yüklendi. Karayolu ve arazilerden geçerken birçok sorunla karşılayan göçerler, Ramazan ayını yollarda geçirerek tamamlayacak. Tarladan geçerken arazi sahipleri ile karayolundan geçerken de araç sürücüleri ile sorunlar yaşayan göçerler, gün boyu yürüyerek Ramazan ayını tamamlayacak. Göçerlerden Sabri Kaplan, "Biz de oruç tutuyoruz, çok zahmetli bir iş yapıyoruz. Sürekli yürüdüğümüz için çok susuyoruz ve acıkıyoruz. Yol boyunca işkence çekiyoruz. Arazilerden gelirken tarla sahipleri ile tartışıyoruz karayolunu da kullanırken şoförler bize kızıyor ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Hayvanlarımız sakatlanıyor telef oluyor şu an ise Muş yaylalarına doğru gidiyoruz. Ramazan ayını yollarda geçireceğiz" dedi.

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