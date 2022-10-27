Göreve giderken kazada hayatını kaybeden köy korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Sason ilçesinde motosikletiyle göreve giderken karşı yönden gelen araç ile çarpışması sonucunda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Nadir Araz düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sason Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında güvenlik korucusu Nadir Araz (32) için düzenlenen törene, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Araz'ın yakınları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan güvenlik korucusu Araz'ın naaşı düzenlenen törenin ardından Daper mezarlığında dualarla eşliğinde defnedildi.