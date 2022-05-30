Görsel sanatlar öğretmenin resim sergisi yoğun ilgi gördü

Batman'ın Kozluk ilçesinde açtığı resim sergileriyle şehir sanatına katkı sunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zekerya Tayuzak, hat sanatı resim sergisi açtı. Sergi, büyük beğeni topladı

Görsel Sanatlar Öğretmeni Zekerya Tayuzak, üzerinde çalıştığı resimlerin sergisini Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde açtı. Gerçekleştirilen açılışın ardından başta eğitim camiası, ilçenin önde gelen yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaş sergiyi ziyaret ederek resimleri inceledi.

Sergiyle ilgili bir açıklama yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zekerya Tayuzak, açtığı sergiyle sanatsal hizmetine katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ilginin karşılığında çok mutlu olduğunu ifade etti.