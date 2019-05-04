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Güney Koreli sosyal medya fenomenlerine Sason'un güzellikleri tanıtıldı

Batman’ın Sason ilçesine gelen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri gördükleri tarihi ve kültürel güzellikleri kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak.

Batman'ın Sason ilçesine gelen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri gördükleri tarihi ve kültürel güzellikleri kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak.


Türk Hava Yolları sponsorluğuyla düzenlenen turda Sultana Çeşmesi Sason Kanyonuyla ve Sason'un eşsiz manzarasıyla buluşan Güney Koreli fenomenler, Sason'a hayran kaldı. Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan ile bir araya gelen fenomenler, Sason Belediyesinin temmuz ayında düzenleyeceği Mereto gezisine katılmak istediklerini ve Sason'u bloglarında paylaşacaklarını belirtti. Grup rehberi Poyraz Yaşar, "Bu ekip bizim için çok Önemliydi. Destinasyonu tanıtmak için en kritik ekibi Batman Sason, Mardin Midyat ve Hasankeyf'te ağırladık. Kültürel tarihi gördükten sonra Sason'u gördüklerinde büyülendiler. Yetkililerin trekking yolları, paraşüt uçuşu için gerekli organizasyonu yaptıklarında Sason bir turizm destinasyonu olacak" dedi.

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