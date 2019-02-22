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Gürcüş Kaymakamı Şekerci'den Kur'an kursuna ziyaret

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, anaokulu öğrencilerinin gittiği Kur’an kursunu ziyaret etti.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, anaokulu öğrencilerinin gittiği Kur'an kursunu ziyaret etti.


Kaymakam Şekerci, İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren Kur'an kursunu ziyaret etti. Beraberinde eşi Aliye Şekerci ile ziyaret ettiği Kur'an kursunda miniklerle yakından ilgilenen Kaymakam Şekerci, çocuklarla birlikte vakit geçirdi. Kaymakam Şekerci, Gercüş Kaymakamlığı tarafından yapılan mutfağın açılışını da yaptı.


İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, Kaymakam Şekerci'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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