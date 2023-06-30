Güvenlik kameraları incelendi, boğulmadıkları anlaşıldı

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde suya girdikten sonra çıkamadıkları düşünülen üç çocuktan ikisi, 80 kilometre uzakta sağ bulundu.

Sason ilçesinde gece saatlerinde suya giren 3 çocuktan İsmail Algan'ın cansız bedeni çıkarılmıştı. Beytullah Çelik ve Kerem Şahin için arama kurtarma devam ederken, çocuklar olay yerinden 80 kilometre uzakta sağ bulundu. Jandarma, güvenlik korucuları, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından gece boyunca Sason çayında arama kurtarma işlemi yapılırken güvenlik kameraları sayesinde çocukların sudan sağ salim çıktıkları görüldü. Güvenlik kameraları incelendikten sonra arama kurtarma çalışmaları genişletildi. Genişletilen arama kurtarma sayesinde çocuklar 80 kilometre uzakta Batman'ın merkez ilçesinde bulundu. İsmail Algan'ın boğulduğunu gören çocuklar korktukları için ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.