Halı sahada kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki okul müdürü hayatını kaybetti.

Sason ilçesi Boğazkapı köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan, daha önce Kayseri Demirspor'da 2007-2017 yıllarında forma giyen okul müdürü Eren Avşar (27), halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince halı sahada müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avşar, Batman'da kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen okul müdürü Eren Avşar hayatını kaybetti. Okul müdürünün vefat haberi, görev yaptığı Sason ilçesinde derin üzüntüyle karşılandı.