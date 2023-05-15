İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halı sahada kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki okul müdürü hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 27 yaşındaki okul müdürü hayatını kaybetti.


Sason ilçesi Boğazkapı köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan, daha önce Kayseri Demirspor'da 2007-2017 yıllarında forma giyen okul müdürü Eren Avşar (27), halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince halı sahada müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avşar, Batman'da kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen okul müdürü Eren Avşar hayatını kaybetti. Okul müdürünün vefat haberi, görev yaptığı Sason ilçesinde derin üzüntüyle karşılandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.