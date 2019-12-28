Halk Eğitim Merkezi müdürleri toplantısı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sene sonu Halk Eğitim Merkezi müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek başkanlığında ilçe halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında açılan kurslar, kursların işleyişi ile halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile okuma, yazma kurslarının durumu görüşüldü. Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar daha aktif ve nitelikli halk eğitim hizmeti sunmak için bir araya geldiklerini belirterek, çok kitleye ulaşmak için daha fazla çalışmak gerektiğini belirtti. Yerel desteklerle merkez ve ilçelerde güzel kurs imkanları oluşturulduğuna değinen Taşpınar, bu önemli fırsatın iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.