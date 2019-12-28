İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk Eğitim Merkezi müdürleri toplantısı yapıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sene sonu Halk Eğitim Merkezi müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek başkanlığında ilçe halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sene sonu Halk Eğitim Merkezi müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çiçek başkanlığında ilçe halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Toplantıda destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında açılan kurslar, kursların işleyişi ile halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile okuma, yazma kurslarının durumu görüşüldü. Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar daha aktif ve nitelikli halk eğitim hizmeti sunmak için bir araya geldiklerini belirterek, çok kitleye ulaşmak için daha fazla çalışmak gerektiğini belirtti. Yerel desteklerle merkez ve ilçelerde güzel kurs imkanları oluşturulduğuna değinen Taşpınar, bu önemli fırsatın iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.