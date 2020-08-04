Hasankeyf Kaymakamı Öztürk göreve başladı

Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamlığına atanan Şenol Öztürk, göreve başladı.

İlk olarak kurum ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Öztürk yapılan çalışmalar hakkında daire amirlerinden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "İlk olarak bu kadim kente atanmaktan ötürü duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Görev sürem boyunca inşallah sıkılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmayacağız. Valimizin himayelerinde tüm paydaşlarımız ile birlikte bu şehri güneydoğunun incisi ve cazibe merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.