Hasankeyf, 'Türkiye Yüzyılına' yeni vizyonuyla hazırlanıyor

Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Mayıs 2020 tarihinde 2 bin metrelik kurdelenin kesilmesi ile faaliyete başlayan Veysel Eroğlu Barajı'ndan etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni vizyonuyla "Türkiye Yüzyılına" hazırlanıyor.

Barajın inşa süreciyle birlikte 98 iş yeri ve yaklaşık 800 konut inşa edilerek yeni Hasankeyf oluşturuldu. Konutların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında hükümet konağı, belediye, emniyet, jandarma binaları, devlet hastanesi, kütüphane, spor salonu, müze, yüksekokul, arıtma tesisi, cami ve okul gibi kamu hizmet birimlerinin de tamamlanarak hizmete alındı.

Bölge mimarisine uygun inşa edilen 160 metrekarelik evler ile eski Hasankeyf'te yaşayan insanlar 30-40 metrekarelik evlerden çıkarak daha rahat bir hayat yaşamaya başladı.

Baraj gölünde kalan Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi, Süleyman Han Cami minaresi, taş kapı ve çeşmesi, Kızlar Camisi, Artuklu Hamamı, Kale Kapısı ve Er-Rızk Camisi, tahrikli modüler sistem (SPMT) araçlarla bütünsel olarak arkeoparka taşındı.

Baraj gölü alanında gerçekleştirilen kazılardan çıkartılan eserler bölgenin en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan Hasankeyf Müzesi'ne taşındı. Yapımı tamamlanan Müze Limanı, Kale Limanı ve Balıkçı Limanı ile vatandaşlara hizmet veriliyor. Böylece Müze Limanı'ndan kalkan turistler baraj gölündeki gezintinin ardından Kale Limanı'na ulaşarak tarihi Hasankeyf Kalesi'ni gezecek. Tarihi ilçe yeni yüzüyle "Sakin şehirler" olarak bilinen "Cittaslow" listesine de girmeye hak kazandı.

İlçeye gelen turistler su sporları, yamaç paraşütü, trekking yolları ile tarihsel yolculuklarına sportif faaliyetlerle devam ederken yapılan gençlik kamplarıyla da Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençler ilçede ağırlanıyor.

İlçe kaymakamlığınca Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve İl Özel İdaresinin desteğiyle hayata geçirdiği “Üçyol Ekolojik Köy Projesi” kapsamında Kapadokya'daki butik mağara oteller örnek alınarak turizme kazandırılan mağara otel konuklarına konaklamanın yanı sıra hobi bahçesi, yürüyüş yolları ve organik tarım imkanı da sunacak.

12 bin yıllık tarihe sahip antik kent Hasankeyf

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Hasankeyf İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçenin bu yeni vizyonuyla Türkiye Yüzyılına hazırlandığını söyledi.

Hasankeyf'in tarihi çok eskilere dayanan milattan önce 12 bin yıl kadar eskiye dayanan, çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış antik bir şehir olduğunu belirten Öztürk, tarihi ilçenin sahip olduğu tarihi eserlerle son on yılda ciddi bir hareketliliği de beraberinde getirdiğini anlattı.

Hasankeyf'in her geçen gün daha da güzelleşeceğinin altını çizen Öztürk, “Hasankeyf, çok daha hareketli, dinamik ve enerjik bir yüzyılın içine girdiği aşikar özellikle son yıllarda Ilısu Barajı'yla birlikte Hasankeyf içerisinde barındırdığı bütün tarihi eserleri çok özenle koruduğu ve yeni bulunduğumuz alana nakillerini gerçekleştirildi. Türkiye'de ve dünyada kullanılan en ince ayrıntılı, en teknik donanımlarla beraber bu taşıma başarılı bir şekilde yerine getirildi. Zeynel Bey Türbesi başta olmak üzere Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi, Kızlar Camisi, Koç Camisi ve Sultan Süleyman Camisi, Er-Rızk Camisi ve orta kapıyla beraber bu taşıma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Hemen arkasında çok büyük bir alanda müzemiz var. Aslında burası tam bir açık hava müzesi. Bugün Hasankeyf, Türkiye'nin en örnek, özlenen, hayal edilen bir şehri konumunda” dedi.

“Her geçen gün turist sayımızda çok ciddi ilerleme mevcut”

Yapılan yatırımlarla Hasankeyf'in ilgiyle karşılanmaya başladığını belirten Kaymakam Öztürk, şunları kaydetti:

“Tabii son yıllarda bu yapılan hizmetler vatandaşlarımız tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çok büyük bir yatırım söz konusu şehirde. Bu yatırımların karşılığını da almaya başladık. Yani her geçen gün turist sayımızda çok ciddi ilerleme mevcut. Özellikle Ramazan Bayramı'nda çok büyük bir kalabalığı ağırladı şehrimiz."

İlçenin en büyük eksiklerinden biri olan ağaçlandırmaya ağırlık verdiklerini belirten Kaymakam Öztürk, bu çerçevede 40 bin ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yatırımcılara çağrı

İlçede konaklamalı turist sayısını artırmak istediklerini dile getiren Öztürk, ilçede otel ihtiyacı olduğunu kaydetti.

İHA aracılığıyla yatırımcılara çağrıda bulunan Öztürk, “Belki turizm anlamında Çok daha öteye götürecek olan kalıcı otellerimiz ihtiyacımız söz konusu belki. O noktada tüm yatırımcılarımıza sizlerin aracılığıyla bir davette bulunalım. Hasankeyf hakikaten kazan kazan anlayışının tam anlamıyla gerçekleştirecek bir şehir burada. Çok ciddi gelecek vaat eden potansiyel vaat eden sürdürülebilir bir şehir konumunda Hasankeyf. Dolayısıyla buraya yatırım yapan her vatandaşımızın da burada kazançla çıkacak olduğunu da hiç şüphemiz yok. Konaklama tesislerinin artışıyla beraber Hasankeyf'teki bu sıçrayış çok daha farklı noktalara gelecek” diye konuştu.

Mağara oteller için projeler hayata geçiriliyor

İlçenin doku ve mimarisine uygun mağara oteller de hayata geçirmek istediklerini aktaran Kaymakam Öztürk, "Mağara otel projeleri üzerinde çalıştık. Bizim tabi bölgeye has kaya otellerimizin de inşasıyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Yine karşı tarafta mağara otellerimizin var olması gerektiğine inandığımız için bu doğrultuda bir çalışmamız söz konusu. Yine artık su burada bir önemli bir hazine. Suyun getirmiş olduğu imkanları da profesyonel bir şekilde kullanmak istiyoruz Bu noktada su sporları merkezi projesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yine Gençlik Kampımız burada kuruluyor. Bütün bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Hasankeyf'in hiç şüphemiz yok ki çok daha farklı noktalarda olacak, çok daha turist çekecek, çok daha esnafımız kazanacak ve bu yapılanların karşılığında verilen emek de çok daha fazla kendiliğinden karşılık bulmuş olacak” şeklinde konuştu.

Hasankeyf'in tüm çalışmaların tamamlanmasıyla yepyeni bir yüzle Türkiye Yüzyılına karşılayacağını dile getiren Öztürk, “Bu yaz beklentimiz de çok fazla 2023 yılında artık çalışmalarımızı tamamlıyoruz. 2023 yılının sonunda Hasankeyf'i tamamlamış olacağız. Şaab Vadisi'yle, Arkeopark'ıyla, müzesiyle, tekneleriyle, limanıyla, gezinti alanlarıyla müthiş bir destinasyon vatandaşlarımızla yerli ve yabancı turistlerimizle buluşacak” ifadelerini kullandı.

Kayseri'den gelerek tarihi ilçeyi gezen turistlerden Mehmet Akif Sezer, Hasankeyf'in yeni yüzü karşısında şaşırdıklarını ve hayran kaldıklarını anlattı.

Sezer, “Yani birtakım bir güzellikler yapılmış. Yalnız mesire alanlarının eksikliği var. O mesire alanlarının eksikleri de tamam olursa gelen vatandaş burada rahat eder. Kayseri'de mesire alanlarında bungalov ve benzer tipte evler yapılmış, mesire alanları yapılmış. Burada da o tür yerler olursa vatandaş hiç değilse sağda solda mangal yapıp da etrafı pisletmeksizin belediyenin yaptırmış olduğu yerlerde bu işler yapılırsa etraf hem temiz kalır hem yangını da bilmem neydi çıkmaz. Genel olarak gözümüze batarcasına değişiklikler var tabii” değerlendirmesinde bulundu.

Hasankeyf'e ilk defa geldiğini anlatan Ayşe Sezer ise “Hasankeyf'i ziyarete geldik. Güzelliklerini görmeye geldik. Yani çok beğendik çok mutluyuz burada. Geziyoruz, görmediğimiz yerleri görüyoruz. Son derece güzel bir yer. Hatıralarımızdan canlandırdığımızdan daha güzel. İyidir hoştur buralar. Gezilmeye değer yerlerdir, turistik yerlerdir” dedi.