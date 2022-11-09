Hasankeyfli turizmci yüzlerce yıllık eşyaları toplayıp küçük bir müzeye dönüştürdü

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yaşayan turizmci Bülent Başaran, eski Hasankeyf'e ait olan tarihi eşyaları toplayıp yeni Hasankeyf'te küçük bir müze şeklinde yerli ve yabancı turistlere sergiliyor.

Eski Hasankeyf'i yeni Hasankeyf'te yaşatmak adına yüzlerce yıllık tarihi geçmişi olan eşyaları toplayan turizmci Bülent Başaran, ilçeye turist olarak birçok insanın geldiğini ifade etti. Dünyanın en ücra köşelerinden gelen misafirlerine tarihi yaşatmak istediğini dile getiren Başaran, “Şöyle bir kültür yerleşti. İnsanlar artık eskiye yönelik, eski şeyleri arar oldu. Dolayısıyla bizde de hobi olarak başladı. Seviyorum bu işi ve zevkle yapıyorum. Sevdiğim için de başarılı olmaya çalışıyorum. Başarılı da sayılırım. Gelen insanların çoğu gıpta edip çıkıyor. Tebrik ediyor, bize teşekkür ediyor bu tarihi şeyleri koruduğumuz için. İnsanlar zaten kültür bir de inanç turizmini yaşatmak için geliyorlar. Daha doğrusu yaşamak için geliyorlar. Dolayısıyla biz de en iyi şekilde yaşatmak istiyoruz bir parça da olsa. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize” dedi.

“Altı yedi dinin kültüründen birleştiği objeler var”

Dükkanında altı yedi dinin kültüründen birleştiği objeleri bulunduran Başaran, tarihi bin yıla dayanan eski kapıların çok ilgi gördüğünü kaydetti. Başaran, “En az 500, 600, 700, bin yıllık eser de var bizde. Onları en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Buraya geldiğim zaman ben huzur buluyorum. Eskiyi seviyorum. Sevdirmeye de çalışıyoruz çoluk çocuklarımıza, yeni gelecek nesillere. Onlar da duyarlı bu anlamda. Geçen gün 15 kişilik Amerikalı bir heyet geldi. Özellikle bunları almak istediler ama ben vermek istemedim. Niye vermedim çünkü tarih yerinde güzeldir. Ben sürekli bu işin orasındayım. Ben burada olsun istiyorum bunları. Allah'ın izniyle gittikçe bunları çoğaltmaya çalışacağız. Buraya güzel bir mağara konsepti verip gelen insanların tarihi tam anlamıyla yaşasın istiyorum. Eski Hasankeyf'i yeni Hasankeyf'te yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.