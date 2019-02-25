İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasankeyf'te atlar silahla vuruldu

Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.

Batman'ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesinde silahla vurulan iki at yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, silahla vurulmuş olan atları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hayvanların tedavi edilmesi için harekete geçen yetkililer, ateşli silahla yaralanan iki atın en kısa sürüde tedavi edileceğini söyledi.


Hasankeyf'teki yeni yerleşim alanında silahla vurulmuş halde bulunan atlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.