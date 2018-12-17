Hasankeyf'te çardaklar sular altında kaldı

Dicle Barajı'nda su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan birinin kırılması nedeniyle Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde işletmecilere ait çardaklar sular altında kaldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan birinin geçtiğimiz günlerde kırılması nedeniyle yükselen su, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde nehir kenarında bulunan işletmeleri de etkiledi. İşletmelere ait çardaklar sular altında kaldı. Gece ve gündüz çardakların başında nöbet tutan esnaf, geçim kaynaklarının çardaklar olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

“Teselliye ihtiyacımız var”

Esnaf Ahmet Ayhan, “Hasankeyf'te çardak sahiplerinden biriyim. Suyun yükselmesi sonucu zararlarımız çok yüksek. Bizlere suyun yükseleceği haberi verildi. Fakat yetişene kadar her şeyi su altında gördük. Kurtarabileceğimiz ufak tefek şeyleri kurtardık ama suyun yükselmesi ve çok soğuk olması nedeniyle fazla bir şey kurtaramadık. Seneye nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz. Sıfırdan başlayacağız. Kriz masası oluşturulmasını istiyorum” dedi.

“Tavuklarımın hepsi telef oldu”

Hayvanlarının telef olduğunu belirten Esnaf Adem Bakaç, “Suyun yükselmesi nedeniyle bir yıllık gelirimiz tahtalarımız, masalarımız ve dolaplarımızın suyun altında kaldı. Tavuk besliyorduk, bir sürü kümes vardı, hepsi telef oldu. Yetkili kişilerden zararımızın giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“20 yıllık emeğim gitti”

Yıllardır ailesinin tek geçim kaynağının çardaklar olduğunu belirten işletmeci Hasan Kanat ise, “20 yıldır bu çardağı işletiyorum. 20 yıllık emeğim gitti. Hepsi suyun altında kaldı. Eşyalarımızın hepsi gitti. Maddi durumumuz olmadığı için emeğimize üzüldük. Çocuklarımın geçimini buradan sağlıyordum. O da artık yok. Tek geçim kaynağımız bu çardaktı. Barajdan dolayı burada gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bütün esnaf üzgün, ne olacak diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.