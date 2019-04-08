Hasankeyf'te kadın cesedi bulundu

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te sağlık çalışanı olduğu belirlenen bir kadınının cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Hasankeyf'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Nehri kenarında hayvanlarını otlatan çoban Ali Ağalday, suda bir cisim fark ettiğini ve durumu polise bildirdiğini söyledi. Görgü tanıklarından Salih Mahmutoğlu, “Saat 18.30 sıralarında çoban koyunları otlatırken bir cisimle karşılaşmış su kenarında. O cisim dikkatini çekmiş, gidip bakmış ve bir kadın cesediyle karşılaşmış. Durumu hemen 155'e haber vermiş. Orada millet toplanınca bizim de dikkatimizi çekti. Biz de hemen gidip oraya baktık ki bir kadın cesedi var. Nasıl olduğu ve kim tarafından yapılmış bilmiyoruz. Üzücü bir olay. Hasankeyf için üzücü bir olay ve gerçekten hepimiz üzgünüz şuan” dedi. Cesedi bulunan Arıca'nın ilk belirlemelere göre darp edilerek öldürüldüğü ileri sürülürken, konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.