Hasankeyf'te kuralar çekildi

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yeni yapılan konutların hak sahipleri için kura çekimi yapıldı. Tören öncesi hak sahibi Hasankeyfli vatandaşlara hitap eden Vali Hulusi Şahin, “Hasankeyf'te yeni bir dönem başlıyor. Ilısu Barajı dünyanın en büyük projelerinden biri. Hasankeyf de dünyanın en büyük şehir nakillerinden, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ilusu Baraj gölü suları altında kalacak olan 12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi ilçe Hasankeyf'te ikamet eden vatandaşlar için yapımı tamamlanan 710 konutun kurası noter huzurunda törenle çekildi. Kura çekim törenine Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, DSİ Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, kamu kurum müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Yeni Hasankeyf yerleşim alanındaki kapalı spor salonunda düzenlenen tören öncesi konuşan Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, “Sene 1967. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay bölge ziyaretine çıkıyor. Yolu Hasankeyf'e de düşüyor. Hasankeyf'e geldiği zaman dönemin yerel yöneticileri olan muhtarlarımız Cumhurbaşkanına bir not veriyorlar. Cumhurbaşkanımız mağarada yaşıyoruz. Bu mağaralardan çıkmak için bize yeni bir yerleşim yeri yapın diyorlar. O dönemde cumhurbaşkanımız mağarada yaşamın olamayacağını tahmin ediyor ve mağara bölgelerine gidelim diyor. Gerçekten de gittiğinde Hasankeyflilerin kale başında yaklaşık 3 bin mağara var. Vatandaşların yüzde 95'i orada yaşıyor. Her ne kadar mağaralar geçmişte tarih öncesi çok medeni bir yer oluyorsa da o dönemde bir ilkellik sembolü olarak algılanıyor ve o dönemde 245 tane, o zaman iskan bakanlığı tarafından bir afet evi programına alınıyor ve şuanda Hasankeyfli hemşehrilerimizin oturduğu evlerin çoğu o dönemden kalma yerleşimler. 49 metrekarelik ufak yerlerdi. O günün şartlarında gayet iyi bir yerleşimdi. Planlı bir yerleşimdi. Sonrasında ilan edilen arkeolojik sitle birlikte 1978'de o günkü şehrin konumu bugüne kadar hiç bozulmadan geldi. Arkeolojik sitten kaynaklı onarımlar yapılamadı, büyük sıkıntılar yaşadık. Bugün tarih tekerrür etti. Hasankeyf ilçemiz Ilısı Baraj Gölü Havzası altında kalacağından yeni bir yerleşim yapıldı ve bugün 698 evin kurası sayın valimizin startı ile çekilecek. Umarım herkesin gönlüne göre bir ev çıkar. Tamamen şeffaf bir kura ile herkesin gözü önünde belirlenecek” diye konuştu.

"Çok güzel bir Hasankeyf'e kavuşuyoruz"

Hasankeyf'te yaşayan vatandaşlardan hak sahibi olanların kura çekim töreni öncesi vatandaşlara hitap eden Batman Valisi Hulusi Şahin, “Hasankeyf'te yeni bir dönem başlıyor. Ilısu Barajı dünyanın en büyük projelerinden biri. Hasankeyf de dünyanın en büyük şehir nakillerinden, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük proje çok büyük emeklerle, büyük maliyetlerle bugüne geldi. bundan sonra artık faydasını görmeye başlayacağımız günler başlıyor. Hasankeyfliler yıllardır çilesini çektiler, çekmeye devam ediyorlar. Ama kıymetli kardeşlerim bundan sonra bu güzel projenin, bu büyük projenin faydasını görmeye başlayacaksınız. Yeni evlerinize yavaş yavaş taşınacaksınız 15 Mayıs'tan sonra. Eksiklikler tamamlanacak, yeni bir şehre sahip olacağız. Bugün eksik, noksan pek çok şey görüyorsunuz ama bunlar süreç içerisinde hızla tamamlanacak ve çok güzel bir Hasankeyf'e kavuşacağız” şeklinde konuştu.