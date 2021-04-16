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Hasankeyf'te yapımı tamamlanan bin kişilik cami hizmete açıldı

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan bin kişilik Selahaddin Eyyübi Camisinde ilk ezan okunarak hizmete açıldı.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan bin kişilik Selahaddin Eyyübi Camisinde ilk ezan okunarak hizmete açıldı.


Yapımı tamamlanan camide incelemelerde bulunan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, ilk eczanın okunduğu bin kişilik Selahaddin Eyyübi Caminin ilçe halkının ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğunu belirterek, caminin Ramazan ayının bitimiyle birlikte tüm bölümleriyle vatandaşlara hizmete başlayacağını belirtti.

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