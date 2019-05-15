Hasankeyf'te yeni bir hayat başlayacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, bir yandan tarihi eserleri koruma çalışmaları sürerken diğer yandan da vatandaşların büyük göçe hazırlanması için yapılan 700 konutun eksiklikleri gideriliyor.

Ilusu Baraj gölü havzasında kalacak olan 12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi antik kent Hasankeyf'te tüm çalışmalar aralıksız devam ediyor. Daha önce Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki Kültürelpark alanına taşınan tarihi eserlerin imalatları ve çevre düzenlemesi devam ederken, Hasankeyfli 698 hak sahibinin konutlarındaki eksikliklerde giderilmeye çalışılıyor. Haziran ayında Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında toplanacak olan komisyon kararına göre Hasankeyf'teki büyük göç ile ilgili karar alınacak.

Çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, şubat ayında Vali Şahin başkanlığında Hasankeyf özelinde yaptıkları toplantı ile birlikte yeni bir sürece girdiklerini söyledi. Bu kapsamda öncelikle hak sahiplerinin Yeni Hasankeyf'e taşınmasının ilk gündem maddesini oluşturduğunu kaydeden Kaymakam Koç, “700 adet konutumuz bitmiş durumda. Bunlarla ilgili ufak tefek arızalar yetkili firmalar tarafından takip edilerek hızlı bir şekilde onarımları ve eksiklerinin tamamlanması devam ediyor. Bu kapsamda 698 hak sahibimizi yakın bir gelecekte Hasankeyf'ten taşımayı planlıyoruz. Bu taşıma süreci içerisinde kent içi yollarımızın en son asfaltlama ve alt yapı imalatları da hızla devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın taşıma süreçlerinde kurumlarımızın, DSİ'nin, valiliğin de yardımları söz konusu olacak ve yeni bir hayatı Hasankeyf'te başlatmış olacağız” dedi.

Hasankeyf için turizm master planı hazırlanıyor

Ailelerin burada yeni bir hayata başlamasıyla birlikte turizmin de etkin olarak yeni süreçte daha iyi bir gelir kapısı olarak işletilmesini düşündüklerini kaydeden Kaymakam Koç, şöyle devam etti:

“Bu anlamda Ilısu Barajı'nda su tutulmaya yakın zamanda başlanacağı bilgisi üzerine burada oluşacak baraj gölü ile birlikte yeni bir turizm alanını daha iyi bir şekilde turistlere ve bu noktada Hasankeyf'i merak edenler için iyi bir destinasyon olması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu kapsamda valimizin başkanlığında oluşturulmuş olan turizmle ilgili çalışmalarımızda bir yandan devam ediyor. Bu anlamda bir master plan çalışmamız söz konusu. İlgili paydaşlarımızla, üniversite ve belediye ile birlikte özellikle önümüzdeki 10 sene için Hasankeyf'e neler yapılabilir, bunları birlikte tartışıyor ve belli bir alanda yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü'nün tarihi eserlerin taşındığı alanla ilgili, Arkeopark denilen Kültürpark alanının turizmde çok iyi bir cazibe noktası olacağı kanaatimizde hasıl. Turizmde birinci öncelikli turistlerimizin ilgi odağı olacağı yerin müze ve Arkeopark olacağını biliyoruz.”

Arkeolojik kazılar devam edecek

Tarihi eserlerin su tutulmadan önce yeni yerlerine taşınacağını kaydeden Kaymakam Koç, “Yine bu kapsamda gölün ortaya çıkışı ile birlikte Hasankeyf'in asıl çekirdeğini oluşturan tarihi kale yeniden arkeolojik kazılara ve kurtarma kazılarına sahne olacağını söyleyebiliriz. İlgililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni Hasankeyf noktasına gelecek olan turistlerimizi, eski Hasankeyf'te kalede muhafaza edeceğimiz alanların gezilmesi için bir antik liman ve burada onların geçişleri için antik teknelerin yapılması ile ilgili süreçlerde bir yandan devam ediyor” diye konuştu.