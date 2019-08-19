Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştirildi

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te Ilısu Barajı suları altına kalacağı için taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerinden sökülen 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştirildi.

Aktivist Emin Bulut, Hasankeyf'te taşınan tarihi yapıların yeni yerleşkede müze önünde oluşturulan kültür park alanına getirildiğini söyledi. Bulut, "Burası için Hasankeyf artık tarihi eserlerin yeni yerleşkesidir. 650 yılık Koç Camii, Eyyübüler döneminde yapılmış çok önemli sanatsal bir eserdir. Bu camide taşlara ayetler ve sahabelerin isimlerini yazarak sanatsal bir tarzla işlemiş eski ustalar. Yeni yerleşim yerinde kültür park alanında tekrardan yükselmeye başladı. 650 yılık Koç Camii eski yerinden sökülüp yeni yerine monte edildi. Umarız eski yapısını, eski güzelliğini burada daha iyi bir şekilde yansıtır. Hasankeyf turizmine, kültürüne ve medeniyetine daha güzel ve özel bir şekilde yansır. Umudumuz da bu beklentidedir. Yeni Hasankeyf kültür park alanında İmam Abdullah, Eski Hamam, Kale Kapısı, tarihi kapılar yeni alan üzerine yerleştirildi. Yeni Hasankeyf alanı turizm destinasyonu açısından baktığımızda daha önemli eserlerin müze ile bütünleşerek ilçe tarihine, kültürüne, doğasına güzel bir şekilde yansımasını bekliyoruz. Hasankeyf'in gerçekten de eski güzelliğini ve doğasını burada göstermesini diliyoruz. Acil olarak yeni Hasankeyf yerleşkesinde ve tarihi eserler arasındaki gezi güzergahlarının belirlenmesini istiyoruz. Bu çok önemli. Yeni yolların yeni Hasankeyf'te kültür parka gelecek olan turistlerin rahat edebilmesi, müzeyi gezmesi önemlidir. Umarız bu bütünleşmeyi yetkililer sağlar ve Hasankeyf'i hak ettiği yere taşırlar” diye konuştu.

Eski yerleşim yerinden yeni Hasankeyf'e taşınan tarihi yapıların yerleştirilme işlemleri sürüyor.