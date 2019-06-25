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Hasta köpekten 5 kilogram tümör alındı

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, karın kısmında yaklaşık 5 kilogram tümör bulunan hasta köpeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.


Alo 153 ihbar hattına gelen hasta köpek ihbarını değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasta köpeği Belediye Hayvan Bakım Evi'ne naklederek tedavi altına aldı. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan hasta köpeğin karın kısmında tespit edilen tümör yaklaşık 2 saat süren ameliyatla alındı. Karın kısmında oluşan tümörün 5 kilogram olduğunu ve yapılan ameliyatla tümörün başarılı bir şekilde alındığını belirten veteriner Tuğba Gökalp Bozan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, gerekli tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacağını açıkladı.

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