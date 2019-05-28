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Hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.


Sason İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi, hasta çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulunarak Ramazan Bayramı öncesi çocuklara oyuncak dağıttı. Aldıkları oyuncaklarla hemen oynamaya başlayan hasta çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Çocukların aileleri, dernek yönetimine teşekkür etti.

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