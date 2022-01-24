Havalar eksi 10 dereceyi buldu, gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Göleti'nde 20 santim kalınlığında buz tabakası oluştu.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve 1985 yılında sulama amacıyla yapılan gölette yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Göz alıcı mavisi manzarasıyla ziyaretçilerinin beğenisini kazanan Gercüş Kırkat Göleti'nde vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Gölette fotoğraf çeken vatandaşlardan Mehmet Öner, yeğenleriyle gölette gezmek için geldiklerini söyledi. Kırkat Göleti'nin buz tuttuğunu, fotoğraf çektiklerini belirten Öner, "Çocuklar eğlensin diye geldik. Manzara çok güzel, göletimiz tamamen buz tutmuş, daha önceden de buz tutuyordu. Geçtiğimiz senelerde sadece kenarları buz tutuyordu. Bu sene farklı oldu, tamamen buz tuttu" dedi.