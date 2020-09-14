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Hayvanlarına yem vermek için ahıra girdi, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi

Batman’da Sefa İlbaş isimli çiftçi, sabah hayvanlarına yem vermek için girdiği ahırda gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Batman'da Sefa İlbaş isimli çiftçi, sabah hayvanlarına yem vermek için girdiği ahırda gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Vahşi hayvanların saldırısı sonucu 40 koyunu telef olmuştu.


Çiftçi İlbaş, sabah saatlerinde Korik Mahallesinde bulunan çiftliğindeki hayvanlarına yem vermek üzere ahıra girdi. 40 koyunun vücudunda yara izleri ile telef olduğunu gören İlbaş neye uğradığını şaşırdı. Hayvanlara yem vermek için sabah erken saatlerde çiftliğe gittiklerini belirten İlbaş, "Sabah erkenden hayvanlara yem vermeye geldik. Ahıra girdiğimizde bir dehşet ile karşılaştık. Ahırımıza giren sokak köpekleri mi, kurt mudur ne girdiğini bilmiyoruz. Hayvanlara yem vereceğimiz zaman hayvanlarımızı ölü halde görünce şok olduk. Yaklaşık 40 koyunumuz feci şekilde can vermişti. 5 koyunumuz da yaralı durumda. Yaralı olan koyunlarımızın tedavisini sürdürüyoruz" dedi.

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