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Hayvansever tarafından bulunan yaralı kuşlar tedavi edildi

Batman’da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan ebabil ve muhabbet kuşları, tedavi ettirildi.

Batman'da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan ebabil ve muhabbet kuşları, tedavi ettirildi.


Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, hayvansever bir vatandaş tarafından yaralı bulunan ebabil ile muhabbet kuşları, belediye veteriner ekipleri tarafından gerekli tedavileri yapılarak eski sağlıklarına kavuşturulduğu belirtildi. Açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde yapılan tetkiklerin ardından röntgeni çekilen ebabil kuşunun kanadında kırık olduğunu tespit eden ekiplerimiz, kuşların eski sağlığına kavuşturulması için seferber oldu. Veteriner hekimlerimizce yapılan müdahalenin ardından ebabil kuşunun kanadı bandajla sabitlenirken, yaralı muhabbet kuşunun ise ayağındaki kırığa müdahale edildi. Ekiplerimiz, kuşların eski sağlığına kavuşması için bir müddet gözetiminde tutacak” denildi.


Kuşların tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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