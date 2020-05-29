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HDP Batman il binasına baskın

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından HDP Batman il binasında yapılan aramada terör örgütüne ait fotoğraflar ele geçirildi.

HDP Batman İl Eş Başkanı Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Batman il binasına baskın düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı HDP binası çevresinde polis içerde arama yaptı. Aramalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının fotoğrafları ele geçirildi. Örgüte ait fotoğraflarla el konuldu. Yapılan operasyonda HDP Batman İl Eş Başkanı Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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