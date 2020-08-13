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HDP'den istifa eden belediye başkanları AK Parti'ye katıldı

Geçtiğimiz aylarda HDP’den istifa eden Batman’ın Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, AK Parti’ye katıldı.

Geçtiğimiz aylarda HDP'den istifa eden Batman'ın Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, AK Parti'ye katıldı.


30 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı Seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Fırat Karabulut, HDP ile düşünce uyuşmazlığı yaşadıklarını gerekçe göstererek partiden istifa etmişlerdi. Belediye başkanları, bugün Ankara'da AK Parti Genel Merkezinde AK Parti'ye geçti. Eren ile Karabulut'un rozetlerini AK Partili eski Bakan ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki taktı. AK Parti'ye geçen Kozluk Belediye Başkanı Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Karabulut, hedeflerinin ilçe ve beldelerine hizmet götürmek olduğunu belirtti.

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