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Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı

Batman’da otomobile yük treni çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Batman'da otomobile yük treni çarpması sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza, Çamlıtepe Mahallesi okullar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yük treni hemzemin geçitte Cengiz A. yönetimindeki 34 FR 1224 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki Hüseyin A. yaralandı. Yaralı Hüseyin A. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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