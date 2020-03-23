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Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu 4 günlük çalışmayla açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 3 köye ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Batman'ın Sason ilçesinde 3 köye ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yolu 4 günlük yoğun çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.


Edinilen bilgilere göre yoğun yağışlar sonrası Sason ilçesine bağlı Çakırpınar, Sarıyayla ve Bayramlar grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Grup köy yolunu tamamen kapatan heyelan sonrası bölgeye gönderilen İl Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekiplerinin 4 günlük yoğun çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

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