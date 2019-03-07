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Heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

Batman ili Kozluk ilçesinde, heyelan nedeni ile kapanan Akçalı grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.


Akçalı köyü 8. kilometrede meydana gelen heyelan sonrası dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Heyelan haberini alan köy hizmetleri ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşıma tekrar açılan yolun belirli noktalarda heyelan riskinin olduğunu belirten yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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