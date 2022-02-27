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Hırsız işlek caddede kadının cebindeki telefonu çaldı

Batman’da hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir kadının cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Batman'da hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir kadının cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın çocuğunu bebek arabasıyla gezintiye çıkardı. Kadını gözüne kestiren hırsız, yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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