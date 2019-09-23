İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Batman'dan Mardin'in Dargeçit ilçesine gitmekte olan Abdullah Açar yönetimindeki 34 ZA 8201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.


Sürücü, hurdaya dönen araçtan bölgede görevli güvenlik korucuları tarafından çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.