Huzur ve güven uygulamasında aranan 14 aranan yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 965 polis ile kent merkezinde yapılan "Şehit Birol Öztekin Huzur ve Güven Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalanırken, 25 araca 35 bin 162 TL cezai işlem uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün 107 ekip ve 965 polis ile kent merkezinde "Şehit Birol Öztekin Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, 8 bin 876 şahıs sorgusunda; aranan 14 şüpheli gözaltına alındı, 25 yoklama kaçağı tespit edildi. 2 bin 142 araç denetiminde ise 25 araca 35 bin 162 TL cezai işlem uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.