İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Batman'da çeşitli temaslarda bulundu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Sason, Beşiri, ve Hasankeyf ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Sason, Beşiri, ve Hasankeyf ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illere Bingöl, Kayseri, Mardin, Dersim, Niğde ve Batman'ın da eklenmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bölgede çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Batman temaslarında, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri tarafından karşılanarak vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

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