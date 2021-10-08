İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı.

Siirt'ten Batman'a helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı. Bayraktepe Anıtı'nın açılışına Bakan Soylu'nun yanısıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Ak parti il Başkanı Akif Gür katıldı.

“Bu memlekete bu ruh oldukça bu anlayış oldukça bize top vursa yıkılmayız”

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Emanetin büyük bir emanet olduğunu hepimiz biliyoruz. Emanet özgürlük, emanet bağımsızlık, emanet hürriyet, emanet imanımıza, inancımıza, dinimize ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenlere karşı bu cennet vatanı tüm değerlerimizi ve bize bırakılan tüm medeniyet mirasını muhafaza etmektir. Emanet bunlardır. Aslında huzur bulduğumuz özgürlüğümüzün timsali ezani Muhammedimizin hür ve semalarımızda buluşmasının timsali, ay yıldızlı bayrağımızın altında şu anda durmamızı şu arkamızda isimleri yazılı 375 biraz sonra 381 özel harekat şehidimiz ve şu anda da inancımızla aramızda olduğuna inandığımız şehitlerimize borçluyuz” dedi.

“Bu memlekete bu ruh oldukça bu anlayış oldukça bize top vursa yıkılmayız” diyen Bakan Soylu, “Biz bunun farkındayız. Hem çocuklarımız şanlı bayrağımız altında öv günlenecek hem sorumluklarını buradaki özel harekat şehit abilerinden ablalarından alacaklar. Hem de yarına gururla bakacaklar. Hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nın Kuran-ı Kerim tilaveti şehitler için dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe'de fidan dikimin ardından özel harekat polisleri ile bir araya geldi. Bakan Soylu Batman Valiliğinde güvenlik toplantısına katıldı.