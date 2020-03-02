İdlib şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Batman'ın Sason ilçesinde 3 dilde mevlit okutuldu.

Sason ilçesinde bulunan İmam Şafii Cami taziyeevinde düzenlenen programa, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Sasonlu İdlib şehidi Cuma Bağatur'un ailesi ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Süleyman Baran ile Sason ilçesinde diğer camilerde görev yapan imam ve müezzinler tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunduktan sonra konuklara yemek ve çeşitli ikramlar yapıldı.