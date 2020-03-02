İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

Suriye’nin İdlib bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Batman’ın Sason ilçesinde 3 dilde mevlit okutuldu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Batman'ın Sason ilçesinde 3 dilde mevlit okutuldu.


Sason ilçesinde bulunan İmam Şafii Cami taziyeevinde düzenlenen programa, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Sasonlu İdlib şehidi Cuma Bağatur'un ailesi ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Süleyman Baran ile Sason ilçesinde diğer camilerde görev yapan imam ve müezzinler tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.


Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunduktan sonra konuklara yemek ve çeşitli ikramlar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.