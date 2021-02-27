İdlib'deki hain saldırıda şehit edilen 33 kahraman unutulmadı

Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejim güçlerinin yapmış olduğu hain hava saldırısı sonucunda şehit olan 33 Mehmetçik, Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları tarafından anıldı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un memleketi Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programı, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 3 dilde mevlid-i şerifin okunmasıyla başladı. Dernek evinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan mevlid-i şerifin ardından devam eden programda, şehitler için Kur-an-ı kerim okunarak dualar edildi. Dernek evinde düzenlenen programın ardından Şehit Cuma Bağatur'un Erdemli mezarlığına geçen şehit yakınları, orada da Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti. Düzenlenen anma programında konuşan Sason Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik, ”Bayrağımız, ezanımız, Kuranımız ve milletimiz için canını feda eden, şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi anmak için buradayız. Allah bütün şehitlerimize merhamet, ailelerine sabrı cemil versin. Şehitlerin seneyi devriyesinde bütün şehitler için Kur-an-ı Kerim okuyup, bütün şehitlerimize dualar ettik. Yanımızda bulunan Mehmet amcanın oğlu gerçekten en büyük makama ulaşmıştır. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz her yerde, her mazlumun yanında olmuştur, olacaktır. Devletimize kurulan tüm örgütler kaybetmeye mahkumdur. Çünkü bu dava hak ile batılın davasıdır. Bizler hamdolsun hakkın yanında yer aldık. Hak tarafında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehit Cuma Bağatur'un babası ve diğer aile fertlerinin de katıldığı anma programının ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.