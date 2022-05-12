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İHA muhabiri Arslan, öğrencilere kariyerini anlattı

Batman’da özel kolejde “Kariyer Günleri” çerçevesinde gerçekleşen söyleşi programına İhlas Haber Ajansı (İHA) Batman temsilcisi Osman Arslan, öğrencilerle bir araya geldi.

Batman'da özel kolejde “Kariyer Günleri” çerçevesinde gerçekleşen söyleşi programına İhlas Haber Ajansı (İHA) Batman temsilcisi Osman Arslan, öğrencilerle bir araya geldi.


Batman'da özel kolejin konferans salonunda gerçekleşen söyleşide alanında tecrübeli ve başarılı isimler, öğrencilerle bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı Batman temsilcisi Arslan, gerçekleşen söyleşi programında öğrencilere çalışmalarını ve deneyimlerini aktardı. Soru cevap şeklinde ilerleyen programda Arslan'ın öğrencilere soru yönelip, bilenleri ödüllendirdi. Söyleşi sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Arslan'a, okul müdürü Mehmet Sait Batti tarafından plaket takdim edildi.

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