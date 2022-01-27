İkna edilen 2 terörist Batman'da güvenlik güçlerine teslim oldu

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı terörist, aileleriyle buluştu.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla aileleriyle birlikte ikna çalışmalarını sürdürüyor. İkna edilen terör örgütü üyesi 2 kişi daha Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden 23 Ocak günü teslim alınan örgüt mensuplarının adli tahkikatları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürerken, şahıslar 26 Ocak günü aileleri ile buluştu. Teröristlerden birinin 2017 yılında Fransa'da terör örgütüne katıldığı ve hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydı bulunduğu, diğerinin ise 2014 yılında İstanbul'da terör örgütüne katıldığı ve hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Örgüt mensupları, ifadelerinde çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat yakalanarak aylarca tutsak kaldıklarını, aç susuz bırakıldıklarını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduklarını söylediler. Örgütten kaçan 2 kişi, kendileri gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve infaz gibi ağır cezalar ile aç susuz bırakılacaklarından dolayı korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini belirttiler. Devlet görevlilerinin kendilerini çok sıcak karşıladığını da ifade eden 2 terörist, vermiş oldukları bu karar nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

“Vazgeçmedim, çocuğuma kavuştum”

Teslim olan PKK'lı kadının annesi, yıllardır vazgeçmeden çocuğunu beklediğini belirterek, “8 yıldır hiç vazgeçmeden çocuğumu bekledim. Bunlar çocukları kandırarak yuvaları yıkıyorlar. Çok mutlu oldum. Emeği geçen Batman Emniyeti personellerine çok teşekkür ederim. İnşallah Diyarbakır'daki anneleri de destekliyorum, hiç vazgeçmesinler. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutlu oldum. Ben asla vazgeçmedim. Diğer annelere de sesleniyorum. Sizler de çocuklarınıza sahip çıkın, hiç vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka çocuklarınıza kavuşursunuz” dedi.