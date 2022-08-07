İkna Yoluyla teslim Olan terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

İkna yoluyla teslim olan ve Batman'da ailesiyle buluşturulan PKK'lı kadın terörist terör örgütünün iç yüzünü anlattı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının teslim olmaları amacıyla Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle 2021-2022 yılları arasında bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları neticesinde teslim olan kadın terörist ile ilgili Batman il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman'dan 1999 yılında terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan kadın örgüt mensubunun 2 Ağustos'ta Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparak, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, örgüt mensubu ile ilgili adli tahkikatın Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kadın terörist ile yapılan ilk görüşmede çeşitli vaatlerle kandırılarak silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, çok defa kaçmaya teşebbüs ettiğini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını, infaz edilmekle tehdit edildiğini, Türkiye'ye dönerse güvenlik güçleri tarafından işkenceye uğrayacağı ve hatta öldürüleceği söylenerek çok ağır psikolojik ve fiziksel baskılara maruz kaldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, devlet görevlilerinin kendisini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin kendisine çok iyi davrandıklarını, verdiği bu karardan çok mutlu olduğunu beyan etti” denildi.