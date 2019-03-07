İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçe Jandarma Komutanı Kasacı'dan öğrencilere ziyaret

Batman’ın Kozluk İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, bir araya geldiği 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine askerlik ile ilgili bilgiler verdi.

Batman'ın Kozluk İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, bir araya geldiği 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine askerlik ile ilgili bilgiler verdi.


Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Kasacı, öğrencilerin bu sıralarda alacakları eğitim ile toplumda önemli mevkilere gelerek, yarının askeri, polisi, yöneticileri olacağını söyledi. Kasacı, öğrencilerden öğretmenlerini can kulağıyla dinlemeleri gerektiğini tembihledi. Öğrencilerin askerlik ile ilgili sorularını cevaplayan Kasacı, ülkenin refah ve huzuru için tüm kolluk kuvvetlerinin gecesini gündüzüne kattığını ifade etti.


Yüzbaşı Kasacı'ya özel ilgi gösteren öğrencilerin çoğu ileride asker olmak istediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.