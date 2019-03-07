İlçe Jandarma Komutanı Kasacı'dan öğrencilere ziyaret

Batman'ın Kozluk İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, bir araya geldiği 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine askerlik ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Kasacı, öğrencilerin bu sıralarda alacakları eğitim ile toplumda önemli mevkilere gelerek, yarının askeri, polisi, yöneticileri olacağını söyledi. Kasacı, öğrencilerden öğretmenlerini can kulağıyla dinlemeleri gerektiğini tembihledi. Öğrencilerin askerlik ile ilgili sorularını cevaplayan Kasacı, ülkenin refah ve huzuru için tüm kolluk kuvvetlerinin gecesini gündüzüne kattığını ifade etti.

Yüzbaşı Kasacı'ya özel ilgi gösteren öğrencilerin çoğu ileride asker olmak istediklerini söyledi.