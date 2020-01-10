İlçelerinde görev papan polisin eşine uygun donör için kan bağışında yarıştılar

Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar, ilçede görev yapan bir polis memurunun lösemi teşhisi konulan eşine uygun kemik iliği bulmak için kan bağışında bulundu.

İlçelerinde görev yapan polis memurunun eşine uygun kemik iliğinin bulunması için kampanya başlatan vatandaşlar, ilçede kurulan Türk Kızılay kan toplama aracına akın etti. Ankara'da götürüldüğü hastanede eşine lösemi teşhisi konulan polis memurunun görev yaptığı Sason'da haberin kısa sürede yayılmasıyla uygun donör bulunması için kampanya başlatıldı. Sason'da belediye hoparlöründen sık sık anons edilerek vatandaşların gönüllü kan bağışında bulunması için duyuru yapıldı. Haberi alan birçok vatandaş, Türk Kızılay aracına akın ederek gönüllü bağışçı oldu.