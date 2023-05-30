Ilısu Baraj gölündeki su seviyesi yükseldi: Turistler Deliklitaş Mağarasını tekne ile görme fırsatı buldu

Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te su tutulmasıyla Hasankeyf'teki su yüksekliği kimi yerlerde 60-70 metreye ulaştı. Suyun yükselmesiyle birlikte turistler, birçok yeni tarihi yeri de görme fırsatı buldu. Yerli ve yabancı turist, 12 bin yıllık ilçenin güzelliklerini tekne turlarıyla keşfediyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin izlerini taşıyor. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te su tutulmasıyla Hasankeyf'teki su yüksekliği kimi yerlerde 60-70 metre yüksekliğe ulaştı. Su seviyesini yükselmesiyle birlikte bulunan yerler arasındaki Deliklitaş Mağarası tekne turistlerinin uğrak noktası oldu.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, limana gelerek teknelerle baraj gölüne açılıyor. Baraj gölünde yaklaşık 1 saat süren yolculuk sırasında Hasankeyf Kalesi yakınındaki suyla dolan Şaab Vadisi, Dere Vadisi, Saha Vadisi, Arı ve Kelebek Vadisi'ni teknelerle geziyor. Daha sonra suyun yükselmesiyle tekneyle gidebildikleri Deliklitaş Mağarası'na ulaşan turistler, burada zaman geçiriyor.

Tekne kaptanlarından Mutlu Kutlu, Hasankeyf'in yaklaşık 12 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

İlçenin birçok medeniyete, uygarlığa ve inanışa ev sahipliği yaptığını belirten Kutlu, suyun yükselmesiyle ortaya çıkan Deliklitaş Mağarası'nın adının halk arasında Süryani Mağarası olarak da geçtiğini ifade etti.

Özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin Deliklitaş Mağarası'nı ziyaret etmek istediklerini ve çoğu zaman da tekne kiralayarak gün boyu burada kaldıklarını aktaran Kutlu, "Tekne turuna çıktığımızda toplam dört vadiye giriyoruz. Başta girdiğimiz Dere Vadisi, ondan sonra Arı ve Kelebek Vadisi, Şaab Vadisi, Saha Vadisi bir de suyun yükselmesiyle Deliklitaş Mağarası'na geliyoruz. Mağaranın bir özelliği, Süryani Mağarası diye de geçiyor olması. Avrupa'dan gelen misafirleri buraya getirip bu mağarayı görmesini sağlıyoruz" dedi.

Daha çok Avrupa'dan gelen Süryani ve Yezidilerin Deliklitaş Mağarası'nı görmek istediğini kaydeden Kutlu, "Genelde Almanya'da kalan Süryani ve Yezidi gibi gurbetçilerimiz gelip bu mağarayı ziyaret ediyor. Gelen misafirlerimiz genelde özel tekne kiralayıp bu mağarayı ziyaret ediyor. O şekilde saatlik, günlük tura çıkıyorlar. Normalde içine kadar gidiyoruz. Ancak su çok yükseldiğinde giremediğimiz zamanlar oluyor. Su inmesiyle artık tekneyle beraber mağaranın içine girebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.