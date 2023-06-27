Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, ülke ekonomisine 19 milyar katkı sağladı

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon çalışması olan ve PKK'lı teröristlerin saldırılarına rağmen yapımı tamamlanan Türkiye'nin 70 yıllık hayali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) enerji üretimi 7 milyar kilovat saate ulaştı. Üretimin ülke ekonomisine 19 milyar TL oldu.

1950'li yıllardan itibaren planlamaları yapılan 1982'de de projelendirilen ancak 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılarak 19 Mayıs 2020 yılında tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, bölge ekonomisini canlandırırken, ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

Gövde hacmi bakımdan Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci sırada yer alan baraj, bu açıdan Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olma özelliğine taşıyor.

Toplam maliyeti 8.5 milyar TL olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, inşa sürecinde defalarca PKK'lı teröristlerin hedefi olan ve saldırılarına maruz kalmasına rağmen tamamlanarak hizmete alındı.

Devlet Su İşleri(DSİ) 16 Bölge Müdürü Cihan Aksoy, İHA muhabirine, barajın hem bölgenin çehresini değiştirdiğini hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Barajın GAP'ın en önemli tesislerinden biri olduğunu anlatan Aksoy, barajın planlama çalışmalarının 1950'li yıllara uzandığını hatırlatarak, “1982 yılına gelindiğinde barajımızın kesin proje raporları hazırlanmıştır. Akabinde 2008 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma töreniyle başlayan çalışmalar 2019 yılında tamamlanmıştır. 19 Temmuz 2019 tarihinde barajımızın su tutma işlemine başlanmış, 2020 yılı Haziran ayında da su tutma işlemi tamamlanmıştır. 19 Mayıs 2020 tarihinde ilk ünitede enerji üretimine başlanmış akabinde peyderpey diğer beş ünitede devreye alınmıştır. 2020 Aralık ayı sonuna gelindiğinde ise 6 ünite tam kapasiteyle çalışabilir hale gelmiştir" dedi.

Kendi kategorisinde dünya birincisi

Barajın kendi kategorisinde dünya birincisi olduğunu vurgulayan Aksoy, “Barajımız temelden 135 metre yüksekliği, 24 milyon metreküp dolgu hacmi, 2327 metre de kret uzunluğu, yaklaşık 11 milyar metreküp depolama hacmiyle ön yüzü kaya dolgu baraj tipi kategorisinde dünyanın en büyük barajıdır. Dolgu hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük barajı, depolama hacmi bakımından Keban Barajı'ndan sonra üçüncü büyük baraj, aynı zamanda üreteceği enerji bakımından Atatürk, Keban ve Karakaya Barajı'ndan sonra dördüncü büyük barajımızdır” diye konuştu.

7 milyar kilovat saat elektrik üretildi

Barajda şuana kadar 7 milyar metreküp elektrik enerjisi ürettiklerini dile getiren Aksoy, "Baraj, ülke ekonomisine ciddi katkı sağladı. Üretilen bu enerji yaklaşık olarak milli ekonomiye katkısı 19 milyar TL'dir. Baraj inşaatı sırasında yaklaşık olarak 4 bin kişi istihdam edildi. Ayrıca bölge müdürlüğümüzün Siirt, Şırnak, Batman, Diyarbakır illerinde gerçekleştirdiği kültürel faaliyetler, diğer inşaat faaliyetleriyle birlikte bu sayı çok daha fazla bir rakama ulaşmıştır ve hala devam etmektedir. Ülkemizin vizyon projelerinden olan aynı zamanda 70 yıllık hayali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'na en başından itibaren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.