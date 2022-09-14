İluh Deresi kentsel dönüşüm alanında 1. etapta yıkım çalışmaları sürüyor

etapta yıkımı yapılan alanları inceledi.

İluh Deresi kentsel dönüşüm projesi 1. etap çalışmalarını Vali Ekrem Canalp ile birlikte inceleyen AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentsel dönüşüm konusunda böyle bir fırsat yakaladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Özdemir, “Batman'da yıllarca kangren haline gelmiş bir konuydu bu. Birinci etap önemlidir. Bir başlangıçtır. Aslında bizim rüyamız, hülyamız vizyonumuz çok daha büyük. Bu vizyon çerçevesinde biz İluh Deresi'ni bir başlangıç olarak ele aldık” diye konuştu.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp da yapılan yeni imar çalışmalarıyla beraber Batman'ı 1 milyonluk nüfusa hazırladıklarını belirtti. Canalp, “Bu çalışma Batman'ın gelecekte planlı bir kent olarak büyümesini kapsıyor. Batman'ın gelecekte huzur içinde yaşanabilecek bir kent olarak planlamasını yapıyoruz. Batman yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatı alanlarıyla insanların huzur içeresinde yaşayabilecekleri bir kent vizyonunu kapsıyor. Tabii aynı zamanda yeni imar alanlarının dışında kentin içerisindeki eskimiş ve yenilenme ihtiyacı olan alanların da dönüşümünün sağlanması son derece önemlidir. Bu projenin bir de maliyet kısmı var. Şu anda 1. etap ve kamulaştırması da dahil olmak üzere 50 milyon TL üzerinde bir maliyeti var" şeklinde konuştu.

Kamulaştırma konusunda büyük oranda vatandaşlarla anlaşma sağlandığını dile getiren Batman Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Muzaffer Özkan, “Burası bittikten sonra çalışmalar etap etap sürecek. İluh, 12 mahalleyi kapsıyor ve uzun bir proje ama 1. etabı yani can alıcı noktayı bitirdikten sonra buranın uygulama projesini de valimiz ve milletvekilimizin desteğiyle buradan hastaneye kadar üst yollarla taçlandırıp inşallah bu projeyi Batman'a kazandıracağız. Şu anda 1. etabın yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah baharda burayı rekreasyon alanına çevirip, yeşillendirip Batman'a kazandıracağız" dedi.