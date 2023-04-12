İMKB Belde Ortaokulu 6 yıldır bölge şampiyonu oluyor

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan ‘Yıldız Kızlar' basketbol şampiyonasında İMKB Belde Ortaokulu rüzgarı esti. Daha önce yapılan il şampiyonasının ardından, yine Batman'da oynanan grup müsabakalarında İMKB Belde Ortaokulu yıldız kızlar basketbol takımı bütün rakiplerini farklı yenerek Türkiye finallerine yükseldi.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Pişkin, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, bunun devamının geleceğini söyledi. Başarılarını programlı ve disiplinli çalışmaya borçlu olduklarını belirten Pişkin; “Allah'a çok şükür 6 yıldır il ve bölgede şampiyonluğu kimseye kaptırmıyoruz. Batman'da oynanan grup müsabakalarında bütün rakiplerimiz farklı yendik. Batman için bu başarı gurur ve onur verici” diye konuştu.