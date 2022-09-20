İnsanlara zarar verebilecek materyaller geri dönüşümle doğayı koruyacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; atık yağ, araç aküleri ve lastik gibi atıkları geri dönüşümüne kazandırıyor. Yer altı kaynaklarının kirlenmemesi, doğaya, çevreye karşı duyarlı ve bilinçli bir belediyecilik anlayışıyla hareket eden Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, belediyenin tüm birimlerinde kullanılan yazıcılar ve kopyalama ekipmanları içerisinde tehlikeli atıklar kategorisinde yer alan atık niteliğindeki tonerleri toplayarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

Tehlikeli atık sınıfında yer alan yazıcı tonerleri, evsel ve diğer atıklara karıştırılmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı almış olan yetkili firmalar tarafından değerlendiriliyor.