İşledikleri takıları satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Batman'ın Sason ilçesinde İŞKUR kapsamında açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, bir iş adamı aracılığıyla takı tasarım ürünlerini işleyip satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Sason Kaymakamlığı ve Sasonlu iş adamı Sırrı Taşdemir'in katkılarıyla ilçede hayata geçirilen takı tasarım eğitim merkezlerinde özgün mesleklerini edinen kursiyerler, artık parça başı çalışarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Ürettikleri ürünler Türkiye ve yurt dışı pazarlarda satılarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde hem zaman geçiriyor hem de keyifli zaman geçirerek para kazanıyor.

Çalışan kadınları ziyaret eden Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, kadınların kendi aile bütçelerine sağlayacakları katkıyı göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, "Proje kapsamında üretim yapan kadınlara, işlerini kurmaları ve yönetmeleri teşvik edilecektir. Çalışma sürecinde kazandıkları tecrübelerin yanı sıra, Çok Amaçlı Toplum Merkezi kadınlarımıza danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinde de yardımcı olacaktır" dedi.

Kadınlar da kurslarda emeği geçenlere teşekkür etti.