İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın devamında edebiyat öğretmeni Rahime Alandağ, günün anlam ve önemi dolayısıyla bir konuşma yaptı. Öğrencilerin okuduğu şiir ve gösterileriyle devam eden programa Kaymakam Abdullah Özadalı, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Yağmur ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.