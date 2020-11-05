İzmir depreminden sonra tedirgin olan vatandaşlar binalarına sağlamlık testi yaptırıyor

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Batman'ın Sason ilçesindeki bazı vatandaşlar, olası bir şiddetli depreme karşı evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için binalarına sağlamlık testi yaptırmaya başladı.

İzmir'de yaşanan deprem ülke genelinde birçok vatandaşı tedirgin etti. Yaşadıkları binaların durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, binalarına sağlamlık testi yapmaya başladı. Sason ilçesinde yaşadıkları binaların durumunu öğrenmek isteyen bazı bina sahipleri, yapı denetim uzmanlarına başvuruda bulunarak binaların sağlamlığını test ettirdi. Sason'da binasına dayanıklılık testi yaptıran vatandaşlardan Tahsin Çelik, uzmanların bina zemininden aldıkları numunelerle dayanıklılık tespitini iki farklı yöntemle yaptığını belirterek, binalarda güvenle kalabilmek için test yaptırmanın önemli olduğunu ifade etti. Çelik, "Uzmanlar, iki farklı yol izleyerek sağlamlık testini yapıyor. Birincisi ‘Karot alma' yöntemi. Binanın alt kat ya da uygun katlarından betonlardan karotla numune alınıyor. Alınan numuneler yapı ve zemin laboratuvarına götürülerek buradaki makinelerde basınca tabi tutuluyor. Basınca dayanamayan karot örnekleri kırılıyor. Bu binanın riskli olduğunu gösteriyor. Diğer yöntem ise binaların zemininden alınan numunedir. Bu yöntem ise binanın zemininde bulunan alanın taşıyıcılığı ölçülüyor. Evlerimizde korkmadan yaşamak istiyoruz. Bundan dolayı yaşadığımız evin ne kadar sağlam olduğunu öğrenmek istiyoruz" dedi.