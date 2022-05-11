Jandarma tarafından öğrencilere, trafik eğitimi verildi

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası dahilinde Çilekli İlk ve Ortaokulunda öğrencilere trafik kuralları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili eğitim verildi.

Sason Çilekli İlk ve Orta Okulunda öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak anlatılması, trafik güvenliği bünyesinde yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak, bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla öğrencilere konu ile ilgili bilgi aktarıldı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan jandarma trafik ekipleri, öğrencilere düdük ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.