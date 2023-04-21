İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Batman’ın Sason ilçesinde, jandarma teşkilatı mensupları Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Batman'ın Sason ilçesinde, jandarma teşkilatı mensupları Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.


Sason İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, gruplar halinde ilçeye bağlı dış mahallelerde ve köylerde yaşayan şehit aileleri ve gazileri Ramazan Bayramı münasebetiyle evlerinde ziyaret etti. Jandarma personeli, ziyaretlerinde şehit yakınları ve gazilerin bayramını tebrik edip, teşkilat olarak her zaman yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaptı. Ziyaretlerinde, Sason Kaymakamı Murat Mete ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs'ün selam ve tebriklerini de gaziler ile şehit yakınlarına ileten jandarma personeli, herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sorduktan sonra Sason Kaymakamlığının gönderdiği bayram zarfı ile çikolataları da kendilerine takdim etti.

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